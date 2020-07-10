Глава СВР прокомментировал дело Сафронова

Не стоит оказывать давление на следствие и суд в деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в пятницу, 10 июля.

«Я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд. Тем более что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения», — цитирует ТАСС Нарышкина.

Нарышкин подчеркнул, что задержание и обвинение Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Кроме того, руководитель Службы внешней разведки прокомментировал данные газеты «Коммерсант» о том, что ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР.

«Две наши службы [СВР И ФСБ] всегда активно сотрудничают», — ответил Нарышкин.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали 7 июля. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

Источник «Известий» в ФСБ рассказал, что Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд заключил его под арест на два месяца.