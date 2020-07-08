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Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ.

Иван Сафронов-старший, который также, как и его сын, работал в «Коммерсанте», погиб при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Он упал из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Следователи, которые занимались этим делом, пришли к выводу, что ничего криминального в произошедшем нет. Однако те, кто близко знал журналиста, не поверили в данную версию и связали трагедию с профессиональной деятельностью погибшего.

Так, незадолго до смерти Сафронов-старший занимался подготовкой материала о тайной схеме поставок российской техники на Ближний Восток через Белоруссию, однако закончить статью не успел.

По мнению собеседника «Известий», Сафронов-младший не простил государство, которое считал виновным в смерти отца, что подтолкнуло его завербоваться.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Гостайное становится явным: в деле Ивана Сафронова обнаружили личный мотив

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