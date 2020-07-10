Два человека утонули во время купания в реке в Коми

На реке Вычегда в Коми два человека утонули во время прыжков в воду и ныряния. Третий мужчина пытался их спасти, его судьба неизвестна.

По данным правоохранительных органов, компания из пяти человек отдыхала на берегу реки в поселке Аныб. Они прыгали в воду и ныряли, в какой-то момент мужчины 51 и 28 лет начали тонуть. Один из отдыхающих бросился их спасать, однако мужчины утонули. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

По некоторым данным, третий мужчина пропал. Пока не уточняется, утонул он или ушел домой.

Водолазная группа будет обследовать дно в районе утопления.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае трое детей, находящихся под опекой, утонули во время купания в реке. Тела десятилетней девочки и 16-летнего подростка нашли в день трагедии, 7 июля. Тело восьмилетней девочки обнаружили спустя два дня.