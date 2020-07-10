Третьего утонувшего ребенка нашли в реке в Алтайском крае

Спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки, утонувшей в реке Алей в Алтайском крае. Ее поиски продолжались несколько дней.

Трагедия произошла 7 июля. Две девочки восьми и десяти лет, а также 16-летний мальчик отправились купаться без присмотра взрослых в Рубцовске и утонули. Тела старшей девочки и подростка были обнаружены в тот же день на берегу в районе улицы Мануковского. Об этом пишет altapress.ru.

Тело восьмилетней девочки было найдено спустя пару дней.

Ранее сообщалось, что по факту утопления трех несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. Дети находились под опекой.

Только за неделю в регионе произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на водоемах, с начала купального сезона – 20 случаев.