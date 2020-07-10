Прямой эфир

Третьего утонувшего ребенка нашли в реке в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки, утонувшей в реке Алей в Алтайском крае. Ее поиски продолжались несколько дней.

Трагедия произошла 7 июля. Две девочки восьми и десяти лет, а также 16-летний мальчик отправились купаться без присмотра взрослых в Рубцовске и утонули. Тела старшей девочки и подростка были обнаружены в тот же день на берегу в районе улицы Мануковского. Об этом пишет altapress.ru.

Тело восьмилетней девочки было найдено спустя пару дней.

Ранее сообщалось, что по факту утопления трех несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. Дети находились под опекой.

Только за неделю в регионе произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на водоемах, с начала купального сезона – 20 случаев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020