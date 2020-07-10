Роскачество назвало надпись «бездрожжевой хлеб» маркетинговой уловкой

Надпись «бездрожжевой хлеб» — это лишь маркетинговый ход. Ни ржаной, ни ржано-пшеничный хлеб нельзя испечь без дрожжей, рассказали в Роскачестве в пятницу, 10 июля.

Бездрожжевым обычно называют хлеб, который приготовлен на закваске. В ней присутствуют молочнокислые бактерии и дрожжевые культуры, но не такие быстродействующие, как в промышленно изготовленных прессованных дрожжах, цитирует сообщение «РИА Новости».

Закваска придает хлебу приятный вкус, обогащает полезными веществами и защищает от микробиологической порчи, рассказали в Роскачестве.

Сами дрожжевые грибки погибают при выпечке, однако ценные вещества остаются в хлебе: так, дрожжи являются источником селена, витаминов группы В, фолиевой кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов калия, кальция, цинка, магния, железа.

В конце июня Роскачество провело экспертизу куриного филе. Проверив продукцию 15 марок, специалисты обнаружили в девяти из них остатки хлороформа. В десяти образцах обнаружены следы атибиотиков, в том числе в двух, на упаковке которых была надпись «без антибиотиков».