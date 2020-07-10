В новой серии «Простоквашино» героев подготовят к Олимпиаде

Во второй серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» зрителям покажут подготовку героев к Олимпиаде по физкультуре. Эпизод опубликован 10 июля на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

«По сюжету второй серии второго сезона мультсериала «Простоквашино» под названием «Распорядок дня» няня Маргарита Егоровна вызывается подготовить Дядю Федора к предстоящей в школе Олимпиаде по физкультуре, однако берется за дело очень усердно: с раннего утра жители деревни бегают кроссы и вынуждены питаться исключительно полезной кашей. Как героям удастся остановить импровизированную гонку рекордов и можно ли спортсменам есть пиццу, зрители узнают в конце фильма», — гласит описание серии.

Также в новой серии будет показан очередной эпизод романтических ухаживаний Почтальона Печкина за няней Дяди Федора.

В 20-й серии «Возвращения в Простоквашино» у Печкина появилась возлюбленная. Новая героиня — блондинка средних лет, не похожая на добрую няню, которую зовут Маргарита Егоровна.

Первая серия нового «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года. Власти Китая попросили создателей ускорить съемки, чтобы приобрести мультфильм полностью для показа на местном телевидении.