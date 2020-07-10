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У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

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Фото: ТАСС/Ведомости
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У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания. Об этом журналистам рассказал первый зампред думы Хабаровского края Сергей Зюбр.

Он отметил, что обыски были проведены в квартирах, гаражах и автомобилях.

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«Я знаю, что у двух депутатов точно (прошли обыски — Ред.), у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР, помимо Сергея Ивановича Фургала, уже у шести получается, были обыски», — цитирует его ТАСС в пятницу, 10 июля.

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Его доставили из Хабаровска в Москву и поместили в следственный изолятор. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 годах.

В этот же день у Фургала был проведен обыск, в ходе которого обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит предприниматель Роман Сандалов.

Фургал свою вину не признал.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Помимо губернатора также задержаны еще четыре участника организованной преступной группы.

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