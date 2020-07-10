Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Грузия потребует от Украины объяснений после заявления Саакашвили
Общество
Семейная пара задержана по подозрению в убийстве восьмилетней сахалинки
Мир
Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Помпео назвал ложными выводы ООН о ликвидации Сулеймани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было запланированным, являются ложными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 10 июля.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нарушали международно-правовые основы.

Ранее стало известно, что Калламар выступит на заседании Совета ООН по правам человека с докладом, в котором призывает США к ответственности за целенаправленное убийство Сулеймани, которое является нарушением устава ООН, пишет Reuters.

Известный иранский генерал был убит в Ираке вечером 2 января при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил ликвидацию иранского генерала как кульминацию противоправных действий США и счел ее неприемлемой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020