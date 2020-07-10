Помпео назвал ложными выводы ООН о ликвидации Сулеймани

Выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было запланированным, являются ложными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 10 июля.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нарушали международно-правовые основы.

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020

Ранее стало известно, что Калламар выступит на заседании Совета ООН по правам человека с докладом, в котором призывает США к ответственности за целенаправленное убийство Сулеймани, которое является нарушением устава ООН, пишет Reuters.

Известный иранский генерал был убит в Ираке вечером 2 января при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил ликвидацию иранского генерала как кульминацию противоправных действий США и счел ее неприемлемой.