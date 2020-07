Помпео назвал ложными выводы ООН о ликвидации Сулеймани

Выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было запланированным, являются ложными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 10 июля.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нарушали международно-правовые основы.

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.