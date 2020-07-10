Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Грузия потребует от Украины объяснений после заявления Саакашвили
Общество
Семейная пара задержана по подозрению в убийстве восьмилетней сахалинки
Мир
Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Названы четыре нетипичных признака инфаркта

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.

Несладкая жизнь: после пандемии в РФ заметно вырастет число диабетиков
По данным российских эндокринологов, количество таких пациентов может увеличиться до 20%

Портал перечислил четыре связанных с ЖКТ признака высокого риска инфаркта.

В первую очередь стоит обратить внимание на боли в животе. Они могут возникнуть из-за того, что сердцу становится трудно перекачивать кровь и происходит раздражение нижней стенки сердечной мышцы. Она расположена близко к диафрагме, отсюда и боли в животе.

Также признаками приближения инфаркта являются тошнота, рвота и вздутие живота.

Так, при абдоминальной форме инфаркта боль возникает со стороны правого подреберья и сопровождается вздутием и диареей.

Кроме того, вздутие живота может проявляться в результате скопления жидкости из-за нарушения работы сердца. Эксперты советуют особенно внимательно относиться к таким признакам женщин.

«У них признаками, указывающими на сердечный приступ, часто становятся боль в животе, тошнота или рвота», — говорится в материале от 8 июля.

В мае профессор кардиологии Ульф Ландмессер из Берлина назвал три главных симптома сердечного приступа. На первое место он поставил сильное давление в груди.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020