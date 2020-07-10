Названы четыре нетипичных признака инфаркта

Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.

Портал перечислил четыре связанных с ЖКТ признака высокого риска инфаркта.

В первую очередь стоит обратить внимание на боли в животе. Они могут возникнуть из-за того, что сердцу становится трудно перекачивать кровь и происходит раздражение нижней стенки сердечной мышцы. Она расположена близко к диафрагме, отсюда и боли в животе.

Также признаками приближения инфаркта являются тошнота, рвота и вздутие живота.

Так, при абдоминальной форме инфаркта боль возникает со стороны правого подреберья и сопровождается вздутием и диареей.

Кроме того, вздутие живота может проявляться в результате скопления жидкости из-за нарушения работы сердца. Эксперты советуют особенно внимательно относиться к таким признакам женщин.

«У них признаками, указывающими на сердечный приступ, часто становятся боль в животе, тошнота или рвота», — говорится в материале от 8 июля.

В мае профессор кардиологии Ульф Ландмессер из Берлина назвал три главных симптома сердечного приступа. На первое место он поставил сильное давление в груди.