Россияне назвали самые раздражающие качества в коллегах

Больше всего россиян в своих коллегах раздражают лицемерие и интриганство, следует из исследования сервиса подбора персонала Работа.ру.

Опрос был проведен в июле среди более чем 4,2 тыс. пользователей сервиса со всей России. Участникам исследования необходимо было выбрать не более трех из предложенных вариантов ответа.

«На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его (вариант ответа. — Ред.) выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34% респондентов отметили этот вариант ответа», — цитирует сообщение «РИА Новости» в пятницу, 10 июля.

Замкнуло тройку лидеров неуважительное отношение к чужому труду — это качество назвали 33% участников опроса.

Также в «раздражающем списке» респондентов оказались непрофессионализм (32%) и безответственность (23%), конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%).

Сервис также предлагал участникам заполнить графу «другое». Так, 3% опрошенных чаще всего писали, что довольны своим рабочим коллективом, изъянов у которого нет.

Накануне сообщалось, что каждый пятый житель России зарабатывает на своем хобби.