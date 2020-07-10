Эксперты оценили расходы «Норникеля» на ликвидацию ЧП в 70-80 млрд рублей

«Норникелю» удастся снизить расчетную сумму ущерба, нанесенного экологии Красноярского края, до 70–80 млрд рублей. Такой прогноз «Известиям» дал член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Борис Кокотов. По его мнению, вопрос удастся решить в досудебном порядке.

Ранее Росприроднадзор оценил размер причиненного вреда в 147 млрд рублей. В «Норникеле» заявили, что будут оспаривать эту сумму.

В Совете Федерации также не исключают корректировки до 70–80 млрд рублей. Как отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, последствия аварии для окружающей среды колоссальны, однако с трудом поддаются подсчету.

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что ожидают от компании информации о том, какую сумму ущерба она считает справедливой.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Давай оспорим: сколько заплатит «Норникель» за ущерб Арктике