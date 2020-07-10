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НАТО увеличит военное присутствие в Черном море по просьбе Украины

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Фото: TASS/EPA
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НАТО согласилось увеличить военное присутствие в Черном море из-за «усиления» России, сообщается на сайте минобороны Украины.

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9 июля украинский министр обороны Андрей Таран провел телефонные переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили сотрудничество.

Согласно сообщению ведомства, собеседники пришли к выводу, что ситуация в Черном море ухудшается, так как Россия укрепляет силы в регионе.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран – членов альянса», — говорится в заявлении.

Кроме того, Таран пригласил НАТО поучаствовать в военных учениях Украины.

7 июля в Черное море вошла корабельная группа НАТО. Вооруженные силы России взяли корабли на слежение.

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