Российские военные начали слежение за вошедшей в Черное море группой НАТО

Вооруженные силы (ВС) России начали слежение за корабельной группой НАТО, которая вошла в Черное море. Об этом в Национальном центре управления обороной РФ сообщили во вторник, 7 июля.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин «Тамбре» ВМС Испании, «Гаэта» ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — цитирует сообщение центра «РИА Новости».

26 июня военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США. На перехват и сопровождение вылетел Су-30, при приближении которого американские военные самолеты изменили маршрут и удалились от границ РФ.