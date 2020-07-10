В Лондоне полицейского обвинили в терроризме

Сотруднику лондонской полиции Бенджамину Ханнаму предъявили обвинения в терроризме, сообщает The Guardian в четверг, 10 июля.

21-летний Ханнам, который находился на испытательном сроке, обвиняется в пяти преступлениях после расследования контртеррористического командования Лондона.

По версии следствия, он является членом ультраправой террористической группировки National Action, в составе которой Ханнам совершал противозаконные действия с 2016 по 2018 год. Кроме того, его обвинили в мошенничестве и хранении детской порнографии.

Отмечается, что при поступлении в службу полиции он дал заведомо ложные сведения о себе, а также скрыл членство в террористической организации.

Ханнама освободили под залог, он предстанет перед судом 6 августа.

7 июля сотрудники ФСБ России задержали в Калининграде четверых вербовщиков запрещенной в стране международной террористической организации.

Участники преступной группировки вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые приезжали в регион из Центральной Азии, для дальнейшей их переправки в зону боевых действий. Задержанные взяты под стражу.