Нарколог поддержал запрет на продажу зажигалок подросткам

Психиатр-нарколог Эркен Иманбаев в беседе с «Радио 1» в четверг, 9 июля, поддержал инициативу саратовских депутатов о запрете продавать зажигалки детям. Он пояснил, что считает предложенные меры актуальными.

По словам специалиста, токсикомания становится популярной у подростков с 12 лет.

«Сейчас достаточно широко распространено вдыхание газа для зажигалок. Это действительно нарастающая тенденция. Считаю, что спохватились вовремя. Нужно запретить баллончики, с помощью которых заправляют зажигалки, для продажи подросткам. Считаю, что должно быть ограничение по возрасту — до 18 лет», — заявил нарколог.

Он отметил, что после этого возраста человек переходит уже на другие вещества, а запрет продавать подросткам зажигалки может повлиять на ситуацию, сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, Международная классификация болезней 10-го пересмотра включила в свой перечень вдыхание различных газов.

Иманбаев также указал на внешние признаки, на которые следует обратить внимание родителям подростков. Прежде всего это запах газа, синие круги под глазами, синюшность носогубного треугольника, что говорит о гипоксии головного мозга. Психиатр уточнил, что у подростка-токсикомана также меняется поведение, он начинает что-то скрывать, общается с подозрительными людьми, изолируется от родителей.

«Но самое страшное — когда он начинает вести себя неадекватно, например, внезапно засыпает или чувствует возбуждение. Родители обычно это не пропускают — просто они думают, что это разовое явление. Однако нужно сразу брать подростка и вести к психиатру-наркологу», — приводит слова Иманбаева НСН.

Между тем врач подчеркнул, что главной мерой профилактики токсикомании среди подростков являются доверительные отношения с родителями.

8 июля сообщалось, что депутаты саратовской областной думы внесли изменения в законопроект о запрете на территории региона продажи несовершеннолетним некоторых видов товаров. Уточняется, что речь идет о баллонах со сжиженным углеводородным газом, используемых для работы бытовых туристских плит и заправки зажигалок, а также самих зажигалках. По мнению парламентариев, изменения станут ответом на распространившийся среди подростков сниффинг — вдыхание бытового газа.