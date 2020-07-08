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Депутаты саратовской думы предложили запретить продажу зажигалок детям

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Фото: Depositphotos
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Депутаты саратовской областной думы внесли изменения в законопроект о запрете на территории региона продажи несовершеннолетним некоторых видов товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте палаты 8 июля.

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Предлагается дополнить закон статьей 3.1 о запрете продажи детям и подросткам «товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан».

Уточняется, что под такими товарами понимаются баллоны со сжиженным углеводородным газом, используемые для работы бытовых туристских плит и заправки зажигалок, а также сами зажигалки.

Проект внесли члены комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская и Алексей Наумов, которые считают, что изменения станут ответом на распространившийся среди подростков сниффинг — вдыхание бытового газа.

Этот вид токсикомании способен вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности может привести к летальному исходу.

Ранее, 7 июля, Госдума поддержала законопроект о штрафах за хамство чиновников.

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