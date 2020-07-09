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В армии сформируют мобильные полки ПВО

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Минобороны начинает формировать полки ПВО мобильного резерва. В ближайшее время они будут созданы в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов страны, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Новые подразделения будут предназначены для отражения массированных ударов крылатых ракет по ключевым объектам.

Они будут вооружены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь» на базе грузовых машин, способных быстро передвигаться своим ходом по обычным дорогам — как асфальтированным, так и грунтовым.

Подразделения за считанные часы смогут совершить марш-бросок и надежно прикрыть важные элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты от ударов крылатых ракет и беспилотников.

Хотя концепцию мобильного резерва ПВО опробовали еще во времена СССР, пока в России имеется единственная такая экспериментальная часть. Мобильный полк ПВО, оснащенный «Панцирем-С», сформированный в составе подмосковной 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения, защищает Москву и ее окрестности.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Прикроются «Панцирем»: в армии формируют мобильные полки ПВО

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