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Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.

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Отмечается, что Зеленский уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции «о существенных изменениях в своем имущественном состоянии». Кроме того, он продал и земельный участок, на котором расположен проданный дом.

«Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram в четверг, 9 июля.

Сейчас президент Украины со своей семьей временно проживает в государственной резиденции «Конча-Заспа» на юге Киева.

7 июля Зеленский признался в нарушении антикоррупционного законодательства. Его семья не задекларировала в установленные сроки получение выручки от операций с ценными бумагами.

Глава государства заявил о равенстве всех граждан страны перед законом и заявил о готовности понести ответственность за нарушение.

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