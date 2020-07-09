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Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
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Названы возглавившие инвестрейтинг регионы России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва стала первой в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) 2020 года. Об этом 9 июля рассказала гендиректор организации Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина.

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Глава государства отметил, что рейтинг позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса.

«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте, но в этом году столица показала кратно лучший результат», — рассказала Чупшева, которую цитирует «Российская газета».

Вторую строчку занял Татарстан, третью — Тульская область, которая занимала шестое место год назад. На четвертой — Санкт-Петербург, на пятой — Московская область. Кроме того, в первую десятку попали Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область.

6 июня сообщалось, что Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY.

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