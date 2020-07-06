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Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY, с которым ознакомилось «РИА Новости».

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Отмечается, что первое место по количеству прямых иностранных инвестиций на территории России заняла Германия. Всего иностранные инвесторы вложили средства в 191 российский проект.

В компании отметили, что по сравнению с 2018 годом количество прямых инвестиций сократилось на 9% в связи с высокой активностью предыдущих лет на фоне общего в мире замедления экономического роста, а также из-за продолжающихся санкций со стороны ЕС и США. Отрицательная динамика при этом наблюдается у 55% стран Европы, которые принимали участие в исследовании.

Лидером по прямым иностранным инвестициям в 2019 году стала Франция, на долю которой пришлось 1197 новых проектов, в которых вложились зарубежные инвесторы. На второй строке рейтинга Великобритания с 1109 проектами, несмотря на неопределенность в связи с Brexit. На третьем месте Германия, у которой 971 проект, далее следуют Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия, а замыкает топ-10 Турция.

29 июня сообщалось, что Журнал fDi Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next Web составили рейтинг Tech Cities of the Future («Технологические города будущего»), в котором Москва вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации.

23 июня стало известно, что Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга роста цен на жилье. Согласно исследованию The Global House Price Index консалтинговой компании Knight Frank, средняя стоимость недвижимости в стране по итогам I квартала 2020 года увеличилась на 7,1% в годовом исчислении.

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