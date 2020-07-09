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Минпросвещения заявило о вреде подарков для детей-сирот

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Дарить детям-сиротам подарки или организовывать для них зрелищные развлечения — вредно. Об этом говорится в методических материалах Минпросвещения, посвященных волонтерской работе с сиротами.

Подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка и формируют иждивенческую модель поведения. Ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни, поясняют разработчики.

Подарки — одна из самых распространенных форм помощи сиротским учреждениям, отметила в беседе с «Известиями» один из авторов материалов, психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина. Такой способ помощи на слуху и первым приходит в голову. Однако это не самая актуальная потребность, сказала она. Например, для некоторых актуальнее лечение.

Тем не менее, отказываться от помощи детям-сиротам не стоит, отметила Серкина. Просто стоит заранее уточнять в детдомах и волонтерских организациях, что именно может быть полезно.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 июля

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