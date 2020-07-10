Не баловать: в Минпросвещения заявили о вреде подарков детям-сиротам

Дарить подарки или организовывать зрелищные развлечения для детей-сирот вредно для них, считают в Минпросвещения. Эта позиция отражена в методических материалах ведомства, посвященных волонтерской работе с сиротами. Подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка, и ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни, поясняют разработчики. Впрочем, есть и противоположная точка зрения: часть экспертов считают, что подарок, как знак внимания, напротив, способствует социализации.

Помочь, не навредив

Методические материалы, о которых идет речь, Минпросвещения разработало совместно с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», указано в документе. Материал предназначен для общественных, государственных, муниципальных и частных организаций, работающих в этой области.

«Проекты, направленные на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарками, дорогими вещами, зрелищными и развлекательными мероприятиями, наносят скорее вред, чем пользу», — говорится в материалах. Там поясняется, что есть риск сформировать у ребенка «иждивенческую модель поведения», когда в мире за воротами детдома он видит лишь источник материальных благ и развлечений.

Проекты с подарками часто требуют серьезных вложений, но не вносят изменений в жизнь сироты, считают чиновники. Презент не ведет к росту самостоятельности, не помогает социальной адаптации, не решает других проблем, поясняют они.

Подарки — одна из самых распространенных форм помощи сиротским учреждениям, отметила в беседе с «Известиями» одна из авторов материалов, психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина. Такой способ помощи на слуху и первым приходит в голову.

— Среди множества потребностей, которые есть у детей, подарки — не самое актуальное. Кому-то, например, нужно лечение. Еще один неочевидный пример: качество жизни ребенка повысится, если работающие с ним педагоги пройдут специальное обучение. Вручить ребенку последний айфон — очень нерациональное использование материальных возможностей, — считает она.

Подарки от незнакомых людей, тем более дорогие, в принципе неестественны: в жизни обычных людей такого не происходит, отметила специалист. И когда детдомовец выйдет во взрослый мир, он может очень болезненно переживать отсутствие преференций, пояснила она.

Тем не менее, отказываться от помощи детям-сиротам не стоит — просто стоит заранее уточнять в детдомах и волонтерских организациях, что именно может быть полезно, заключила Анна Серкина.

Никаких запретов на подарки нет и не может существовать, подчеркнули в пресс-службе Минпросвещения. Эксперты акцентировали внимание на том, что подарки не должны подменять комплекс мер поддержки, необходимый для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добавили там. Государственная политика в этой сфере прежде всего опирается на поиск семьи для ребенка, обеспечение воспитания и образования, помощь в социализации, непрерывную поддержку и сопровождение ребенка, заключили в ведомстве.

Главное — внимание

Практически во всех странах мира одним из главных проявлений милосердия считается вручение подарка при посещении детского социального приюта, отметил в свою очередь президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

— Это может быть что-то маленькое — игрушка, конфетка, книга. И для ребенка это огромное счастье. Дети, которые находятся в социальных учреждениях, очень нуждаются во внимании, а любой подарок — это элемент внимания, нельзя запрещать их дарить, — уверен эксперт.

Вряд ли уместны жесткие нормативы насчет того, можно ли вручить что-то ребенку, согласен председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко. Любое проявление внимания способствует социализации детдомовца, укреплению его взаимоотношений с миром и обществом, считает он.

При этом у руководства детдома есть возможность в специальном договоре прописать, могут ли волонтеры дарить подарки воспитанникам, и если да, то какие, уточнил Сергей Рыбальченко. Заключать документ обязывает закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В договоре в том числе фиксируется, что делает координатор добровольцев, какую именно помощь могут оказывать волонтеры.

Не столько сами подарки, сколько регулярные визиты сочувствующих в детские дома могут вредить детям, отметила, в свою очередь, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина. Часто во время визитов добровольцев дети чувствуют себя не в своей тарелке, их могут регулярно заставлять петь приветственную песню посетителям. Кроме того, внимание часто достается лишь самым маленьким как самым милым, а попытки взрослых подружиться часто смущают детей и вызывают недоверие к миру, отметила она. Лучший способ помочь детдомовцам — устроить их в семьи или другими способами дать любовь, чувство принадлежности, идентичности, а не механически обеспечивать едой и игрушками, заключила Инга Корягина.

В федеральном банке данных на 1 июля содержалась информация о почти 44 тыс. детях-сиротах.