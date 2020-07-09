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Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках о голосовании в СМИ-иноагентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за фейки о голосовании. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании Госдумы в четверг, 9 июля.

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«В Министерство внутренних дел передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам», — сказал он.

Ранее 9 июля начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов рассказал, что ведомство добилось блокировки 107 ресурсов с фейками по голосованию.

Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно.

По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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