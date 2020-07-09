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Генпрокуратура рассказала о выявленных фейках о голосовании по поправкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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107 сайтов с недостоверной информацией о голосовании по поправкам к Конституции заблокированы по представлению Генпрокуратуры. Об этом сообщил начальник управления ведомства по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов в четверг, 9 июля.

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«Сведения о выявленных фейках направлены в Роскомнадзор, который и заблокировал сайты», — цитирует Хохлова ТАСС.

6 июля стало известно, что Генпрокуратура установила украинские сайты, с которых распространялись фейки об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом. Сайты, которые распространяли фейки с целью «создать панические настроения», выявлены накануне дня голосования по изменениям, 1 июля, рассказали в ведомстве.

Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно.

По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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