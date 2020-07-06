Генпрокуратура установила распространявшие фейки об аварии на АЭС сайты

Генеральная прокуратура России установила украинские сайты, с которых распространялись фейки об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров в понедельник, 6 июля.

Сайты, которые распространяли фейки с целью «создать панические настроения», выявлены накануне дня голосования по изменениям в Конституцию, 1 июля, цитирует ТАСС выступление Жафярова в Совете Федерации.

1 июля Общественная палата России сообщила о хакерской атаке на свой сайт, произведенной с украинского IP-адреса. В результате несколько новостей об общественном наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России были заменены текстом фейкового сообщения.