Гусеничные вездеходы поступили в Псковскую область

В Псковскую область поступили гусеничные вездеходы, закупленные в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Техника пополнила парк регионального противопожарного лесного центра.

Вездеходы отличаются повышенной проходимостью и маневренностью. Она потребуется для преодоления болот. Кроме того, противопожарный центр получил пять автоцистерн.

В 2019 году в рамках регионального проекта было закуплено 37 единиц техники, в том числе 11 лесопатрульных комплексов, автоцистерна, снегоболотоходы. Также удалось создать шесть лесопожарных станций, сообщает «Псковская лента новостей».

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области по сравнению с 2019 годом значительно сократилась площадь лесных пожаров. По данным правительства области, уменьшить последствия пожаров удалось благодаря проведению мероприятий по противопожарному обустройству лесов.