Площадь лесных пожаров сократилась в ЕАО в 2020 году

В Еврейской автономной области по сравнению с 2019 годом значительно сократилась площадь лесных пожаров. По последним данным, пострадало около 43,4 тыс. га лесного фонда.

По данным правительства области, количество возгораний осталось практически неизменным. При этом площадь горения сократилась на 58,2%. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Уменьшить последствия пожаров удалось благодаря проведению мероприятий по противопожарному обустройству лесов, отмечают в правительстве. Объем финансирования на обустройство лесного фонда составил 87,2 млн рублей. Из этой суммы 14,1 млн рублей направили на тушение лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии составила более 350 тыс. га. В республике действует 109 природных возгораний. Угрозы для населенных пунктов нет.