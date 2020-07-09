Сложная ситуация с лесными пожарами установилась в трех районах Якутии

В Якутии действует 109 природных пожаров общей площадью свыше 350 тыс. га. Более половины возгораний зафисировано в Верхоянском, Мирнинском и Жиганском районах.

По данным МЧС, за сутки площадь пожаров сократилась на 2,4 тыс. га за счет ликвидации возгораний в зоне контроля. Угрозы для населенных пунктов нет. Специалисты отмечают, что в трех районах, где замечено 67 очагов возгорания, складывается сложная лесопожарная ситуация. Об этом пишет ИА SakhaNews.

За сутки в республике возникло 35 новых пожаров. 81 пожар ликвидирован. В тушении участвуют более 750 человек, задействовано 106 единиц техники.

Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 8 т воды на лесной пожар у села Кустур в Эвено-Бытантайском районе.

В Момском районе введен режим ЧС в связи с обнаружением пожара в 10 км от Хонуу.