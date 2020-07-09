Мишустин назвал задачи для развития IT-индустрии в России

Российская юрисдикция должна стать самой привлекательной для компаний IT-индустрии. Об этом в четверг, 9 июля, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

«Наша задача, чтобы успешные цифровые стартапы как можно больше появлялись в России, чтобы такие компании были российскими по своей сути и своему происхождению. Может быть, это будут резиденты Иннополиса, может быть, это будут другие компании. Но сегодня мы этого не знаем, хотя должны сделать всё возможное, чтобы именно российская юрисдикция стала самой привлекательной для IT-индустрии, местом, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам», — приводит ТАСС слова главы правительства.

Мишустин добавил, что кабмин выделит до 2024 года 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. В этом году, как отметил премьер, гранты смогут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов. По словам главы правительства, соответствующее постановление уже подписано.

Кроме того, премьер пообещал, что российские IT-компании получат возможность подключения к системе электронного правительства.

«Российские компании получат возможности для подключения к инфраструктуре электронного правительства и встраивания его сервисов в свои экосистемы. Например маркетплейсы, рекрутинговые порталы и порталы частных объявлений смогут авторизовать своих пользователей с помощью государственной единой системы идентификации. Это позволит существенно повысить доверие к размещаемой информации», — подчеркнул он.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

В частности, тогда глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.