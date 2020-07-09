В Белграде передумали вводить комендантский час

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от введения комендантского часа в Белграде с 10 по 13 июля. Запрет вводится только на массовые собрания людей, заявила премьер-министр страны Ана Брабич на пресс-конференции 9 июля.

Запрет касается как открытых пространств, так и помещений, передает ТАСC. Кроме того, для тех, кто работает в закрытых помещениях, вводятся ограничения рабочего дня.

«Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 кв. м и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21:00 до 6:00 на период до улучшения ситуации», — сказала она.

Ранее 9 июля министр обороны Сербии Александр Вулин назвал протесты в Белграде попыткой начать гражданскую войну. По его мнению, акции были не стихийными, а скоординированными. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим.

Волнения в Сербии начались 7 июля, после того как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Отмечается, что изначально протесты шли мирно, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В итоге в ночь с 7 на 8 июля по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате беспорядков в Белграде.