Министр обороны Сербии назвал беспорядки в стране попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки последних двух дней в Сербии — это попытка захватить власть и спровоцировать гражданскую войну. Об этом заявил в четверг, 9 июля, министр обороны страны Александр Вулин.

«У нас ужасное насилие на улицах, у нас есть попытка государственного переворота, у нас есть попытка силой захватить власть и спровоцировать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя описать и объяснить иначе. Нет никаких причин поджигать парламент, поджигать мэрию в Нови-Саде, нападать на полицию, избивать людей на улицах», — цитирует Вулина пресс-служба министерства обороны.

На данный момент, по его словам, политическая стабильность и безопасность находятся под угрозой.

По мнению министра, протесты были не случайными, а скоординированными и тщательно подготовленными.

«Смысл всего этого в том, чтобы свергнуть правительство, сделать это с помощью насилия, осуществить государственный переворот. Как гражданин этой страны я заинтересован в установлении правопорядка, и чтобы любой, кто поднял руку на сотрудника полиции или подверг опасности чью-то жизнь, имущество, безопасность, должен быть привлечен к ответственности», — резюмировал Вулин.

Волнения в Сербии начались 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Отмечается, что изначально протесты шли мирно, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В итоге в ночь с 7 на 8 июля по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате беспорядков в Белграде.