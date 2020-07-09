В Индонезии суточный прирост случаев коронавируса впервые превысил 2 тыс.

В Индонезии суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом впервые с начала эпидемии составил более 2 тыс. В общей сложности в стране заразились свыше 70 тыс. человек. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было зафиксировано 2657 случаев . В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса. Число летальных исходов составляет 3417. За последние сутки скончались 58 человек. Излечились от инфекции более 32 тыс. заболевших.

6 июля министр сельского хозяйства Индонезии Сиярул Ясин Лимпо представил ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее коронавирус. По словам главы ведомства, если надеть украшение на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса — 80%. Однако местные медики и микробиологи отнеслись к изобретению скептически, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее 9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что почти каждый день ВОЗ фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, передает RT. Это говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Согласно данным статистического бюро Worldometer на 9 июля, в мире зафиксировано более 12,1 млн случаев коронавируса, умерли более 552 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 7 млн человек.