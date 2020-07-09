Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции было организовано по-современному качественно и на высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в четверг, 9 июля.

«В высшей степени демократически всё было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», — отметил глава государства.

В ответ Памфилова сообщила, что нарушений действительно было мало: всего 33. По ее словам, это рекордно низкое количество.

Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно.

По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.