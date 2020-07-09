Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Общество
Фургал отказался признавать вину при задержании
Общество
Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации
Политика
Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
Наука
Названа новая дата запуска ракеты Falcon 9
Сюжет:

Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование по поправкам к Конституции было организовано по-современному качественно и на высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в четверг, 9 июля.

Править будут: для реализации норм Конституции планируют изменить десятки законов
Корректировку правового поля члены рабочей группы обсудят с президентом 3 июля

«В высшей степени демократически всё было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», — отметил глава государства.

В ответ Памфилова сообщила, что нарушений действительно было мало: всего 33. По ее словам, это рекордно низкое количество.

Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно.

По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020