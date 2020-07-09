В Кремле не знают о публикации записи разговора якобы Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, 9 июля, что не в курсе публикации украинскими СМИ якобы записи телефонного разговора 2015 года российского лидера Владимира Путина и его тогдашнего украинского коллеги Петра Порошенко.

«[Мне] ничего не известно об этой записи», — сказал Песков, добавив, что обычно такие разговоры проходят в закрытом режиме.

Речь идет о публикации издания Strana.ua от 9 июля, согласно которой украинский народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров экс-президента. На одной из них якобы разговор Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 года. Отмечается, что стороны обсудили в том числе экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах.

Кроме того, Деркач также обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года. На записи человек, которого депутат идентифицирует как Байдена, критикует попытки Киева провести диверсию на полуострове. В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что не знал об этой операции, и обещает провести расследование.

Ранее, 7 июля, депутат Рады Ирина Верещук обвинила бывшего украинского лидера в том, что 12 июня 2014 года он поздравил Путина с Днем России.

В ночь на 8 августа 2016 года подразделения украинского Спецназа попытались прорваться на территорию Крыма в районе города Армянска под прикрытием огня. В результате спецоперации погиб один российский военнослужащий. По делу о подготовке диверсий и терактов на полуострове задержали сотрудников главного управления разведки минобороны Украины Андрея Захтея и Евгения Панова. Против них было возбуждено уголовное дело о подготовке диверсий организованной группой, их приговорили к различным срокам лишения свободы.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, когда за присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев не признает результатов голосования и считает полуостров своей территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права и вопрос принадлежности этой территории закрыт навсегда.