Песков заявил о невмешательстве Кремля в дело Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля в разговоре с журналистами рассказал, что Кремль не может заниматься следствием по делу экс-журналиста и советника главы «Роскомоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

«Сейчас ведется следствие, президент просто не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан. Даже таких известных и талантливых как журналист и ваш коллега Сафронов», — отметил Песков.

Кроме того, он напомнил, что следствие в силу озвученных обвинений осуществляется в закрытом режиме.

Ранее в этот же день в пресс-службе Североатлантического альянса «Известиям» заявили, что не собираются основываться на обвинениях российских спецслужб.

Накануне Песков выразил уверенность в том, что обвинения в адрес Сафронова не связаны с его прежней журналистской деятельностью.

В тот же день первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу Сафронова.

О задержании бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» сообщили в госкорпорации 7 июля. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца. Первый допрос Сафронова, по словам его адвоката Евгения Смирнова, состоится не раньше понедельника.