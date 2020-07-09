Верховный суд закрыл производство по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску ныне покойного экс-главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева.

«Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство по иску прекратить», — приводит ТАСС решение судьи в четверг, 9 июля.

Экс-губернатор в конце мая оспорил в суде решение президента России Владимира Путина о своем увольнении из-за утраты доверия, принятое главой государства в конце января текущего года. Соответствующий иск был подан 20 мая, а его рассмотрение было назначено на 30 июня.

Однако Игнатьев умер 18 июня в Санкт-Петербурге от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Ранее у него был подтвержден COVID-19, а также установлена двусторонняя пневмония. Его похоронили 21 июня. Церемония прощания с экс-губернатором прошла в ледовом дворце в Чебоксарах.

Чиновник не раз становился фигурантом крупные скандалов до своего увольнения. Так, 18 января на Днях российской и чувашской печати он призвал «мочить журналистов» из-за чего подвергся критике общественности. 24 января во время церемонии передачи новой пожарной техники управлению МЧС Игнатьев вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами.