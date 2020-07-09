Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

Японская компания Toyota представила в Таиланде новый компактный кроссовер, который составит конкуренцию Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks. Об этом 9 июля пишет Autonews.

Автомобиль получил название Corolla Cross. Он базируется на модульной платформе TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.

Длина автомобиля составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм. Колесная база достигает 2640 мм. Дорожный просвет равен 161 мм.

Во внешности новинки прослеживается большее сходство со «старшей» моделью — RAV4. В частности, кроссовер имеет радиаторную решетку характерной формы, черные бамперы и узкие фары со светодиодными элементами дневных ходовых огней. В салоне установлены отдельный планшет мультимедиа и цифровая приборная панель.

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross получил 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 140 л. с. и вариатор. Также автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора.

В Таиланде продажи Toyota Corolla Cross начнутся в ближайшие месяцы.

4 июня сообщалось, что Toyota представила обновленный пикап Hilux.