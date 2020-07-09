Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Козак прокомментировал заявления о возможном вхождении Донбасса в состав РФ
Общество
СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Наука
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
Экономика
В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 162 тыс. человек

В ООН назвали факторы восстановления туристической отрасли Испании

0
Фото: REUTERS/Susana Vera
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восстановление туристического сектора Испании зависит от открытия страны для гостей из России, США и Латинской Америки. Об этом в четверг, 9 июля, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Это будет зависеть от многих вещей, особенно от важных рынков для Испании, таких как США, Россия и вся Латинская Америка <…> Это также страны, [чьи граждане] много тратят на свои визиты <...>, вот почему это повлияет на Испанию, и вот почему восстановление будет зависеть от этого, чтобы вернуться к показателям до пандемии», — сказал Пололикашвили в интервью газете El Mundo.

Как сообщает ТАСС, в прошлом году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев там побывали около 83,7 млн иностранцев, из которых более 1,3 млн — россияне.

Правительство Испании с 4 июля начало постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза. Россия и США отсутствуют в данном списке.

Кроме того, с 1 июля было принято решение отменить двухнедельный карантин для иностранных граждан, прибывающих в Испанию.

В свою очередь еще в мае во всемирной организации здравоохранения призвали с большой осторожностью возобновлять туристическую деятельность в условиях пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 9 июля, в Испании выявлено свыше 299,5 тыс. заболевших COVID-19, скончались 28,3 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020