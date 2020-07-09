В ООН назвали факторы восстановления туристической отрасли Испании

Восстановление туристического сектора Испании зависит от открытия страны для гостей из России, США и Латинской Америки. Об этом в четверг, 9 июля, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

«Это будет зависеть от многих вещей, особенно от важных рынков для Испании, таких как США, Россия и вся Латинская Америка <…> Это также страны, [чьи граждане] много тратят на свои визиты <...>, вот почему это повлияет на Испанию, и вот почему восстановление будет зависеть от этого, чтобы вернуться к показателям до пандемии», — сказал Пололикашвили в интервью газете El Mundo.

Как сообщает ТАСС, в прошлом году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев там побывали около 83,7 млн иностранцев, из которых более 1,3 млн — россияне.

Правительство Испании с 4 июля начало постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза. Россия и США отсутствуют в данном списке.

Кроме того, с 1 июля было принято решение отменить двухнедельный карантин для иностранных граждан, прибывающих в Испанию.

В свою очередь еще в мае во всемирной организации здравоохранения призвали с большой осторожностью возобновлять туристическую деятельность в условиях пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 9 июля, в Испании выявлено свыше 299,5 тыс. заболевших COVID-19, скончались 28,3 тыс. человек.