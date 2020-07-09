Власти Омска приобретут 24 новых трамвая

Омское муниципальное предприятие «Электрический транспорт» объявило конкурс на закупку новых трамваев. Стоимость контракта на 24 единицы составляет 688 млн рублей. Доставка ожидается в этом году.

«После покупки 24 новых трамваев и получения 10 вагонов из Москвы износ этого вида транспорта уменьшится на 50%, вырастет комфортность и безопасность перевозок», — рассказал глава департамента транспорта Александр Вялков. Власти Омска должны получить 10 списанных московских трамваев, шесть из них уже доставлены. Муниципалитет тратится только на доставку, сами вагоны для города оказались бесплатными. После техобслуживания электротранспорт выйдет на маршруты, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Также в городе проводится капитальный ремонт трамвайных путей на тех участках, где полотно сильно изношено.

Ранее мэрия Омска приобрела троллейбусы с музыкой и климат-контролем. Прибытие транспорта, не имеющего аналогов на отечественном рынке, ожидается до 20 ноября. Городу удалось получить федеральное софинансирование на обновление автопарка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые машины будут курсировать на маршрутах № 3 и № 4.