Современные троллейбусы с климат-контролем закупили в Омске

Мэрия Омска приобрела троллейбусы с музыкой и климат-контролем. Прибытие транспорта, не имеющего аналогов на отечественном рынке, ожидается до 20 ноября. Городу удалось получить федеральное софинансирование на обновление автопарка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые машины будут курсировать на маршрутах № 3 и № 4.

Низкопольные троллейбусы ПКТС-6281 «Адмирал» оборудованы системами климат-контроля и мультимедиа. Они производятся с использованием негорючих композитных материалов. Таким образом, выдержаны нормы усиленной пожарной безопасности, передает ИА «Город55». Вместимость салона составляет 96 человек, этот транспорт может развивать максимальную скорость до 70 км/ч.

Напомним, в Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на тех участках, где полотно сильно изношено. В этом году рабочие заменят 1,2 тыс. м прямых участков пути по улицам Лермонтова и Богдана Хмельницкого, еще 160 м — на нескольких кривых участках пути. Кроме того, обновят шесть стрелок.