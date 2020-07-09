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В России за сутки выявили 6509 случаев заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За минувшие сутки в России зарегистрировано 6509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (568) и Санкт-Петербурге (292).

27,3% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие 24 часа 8805 человек вылечились.

С начала эпидемии коронавируса в России уже выявлено более 707 301 случая заболевания COVID-19. 481 316 пациентов выздоровели, 10 843 скончались.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Несколько дней назад депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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