Ученые сообщили о третьем вероятно излечившимся от ВИЧ пациенте

36-летний мужчина из Бразилии стал третьим человеком в мире, предположительно, сумевшим излечиться от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает журнал Science.

Подробности биографии этого человека неизвестны, он попросил называть себя «пациентом из Сан-Паулу». Известно, что мужчина прошел курс агрессивного лечения антиретровирусными препаратами в сочетании с никотинамидом (витамином В3)

Как следствие, предпринятая методика лечения помогла уменьшить антитела до чрезвычайно низкого уровня. Не исключено, что он мог очистить инфицированные клетки в лимфатических узлах и кишечнике. Обычно вирусные частицы вновь возникают в организме в больших количествах, но у пациента этого не произошло.

В то же время клинический исследователь из Федерального университета Сан-Паулу Рикардо Диас не знает, удалось ли действительно пациенту вылечиться. Он отметил, что его команда не брала пробы у пациента на вирус, так как он прекратил лечение. Таким образом, необходимо сделать еще несколько контрольных тестов, чтобы подтвердить результат.

На текущий момент известно, что только двоим пациентам удалось избавиться от ВИЧ-инфекции, однако врачи смогли этого добиться пересадив им костный мозг в ходе лечения от рака.

Накануне стало известно, что российские ученые предложили новый подход к лечению ВИЧ, активирующий естественный механизм поддержания постоянства клеток иммунной системы и в ходе которого более молодые клетки вымывают более зрелые, в том числе зараженные.

В августе прошлого года сообщалось, что испанские исследователи нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции.