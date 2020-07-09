Пожарные справились с огнем у нефнебазы «Казаньнефтепродукта»

Ликвидирован пожар у нефтебазы филиала «Казаньнефтепродукт» в Татарстане. Погибших и пострадавших нет. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС по республике, горели склады на территории, которая принадлежит ООО «Казэнергострой». Эти площади арендует «Региональная экологическая компания».

В 0:53 пожар удалось локализовать, а в 2:19 — ликвидировать. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. К ликвидации привлекались 108 человек и 37 единиц техники.

Административное здание и ангар загорелись в районе нефтебазы около 22:00 накануне, 8 июля. В тушении участвовать пожарный поезд. Причины случившегося выясняет республиканская прокуратура.