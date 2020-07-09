Пожар на территории «Казаньнефтепродукта» в Казани локализован

Пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт») в Казани локализован, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Информацию о возгорании по адресу: улица Южно-Промышленная, дом 3, спасатели получили в 22:10 (совпадает с московским). Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,2 тыс. кв. м., о пострадавших не сообщалось.

«В 0.53 пожар локализован», — цитирует ТАСС сообщение ведомства в четверг, 9 июля.

К ликвидации происшествия были привлечены 96 человек и 31 единица техники.