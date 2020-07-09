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Японские ученые нашли вызывающий депрессию вирус

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Ученые японского медицинского университета Дзикэй обнаружили вирус, который может быть причиной депрессии. Об этом рассказал профессор Кадзухиро Кондо в интервью «РИА Новости», которое было опубликовано 9 июля.

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Специалисты исследовали шестой вирус герпеса, носителями которого являются все люди. Он содержится обычно в крови, однако во время стресса может проявляться и в слюне.

При таком раскладе данный вирус начинал заражать обонятельную луковицу в полости носа, а затем его ген производил протеин SITH-1. В свою очередь, протеин направлял в клетки луковицы кальций, который их в итоге убивал.

«Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. <...> Это является причиной депрессии», — отметил Кондо.

В ходе исследования ученые выяснили, что при наличии у человека протеина SITH-1 риск возникновения депрессии у него возрастал в 12 раз. Кроме того, у 80% людей с подтвержденной депрессией был найден данный белок.

В мае врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что в условиях длительной самоизоляции может развиться депрессия.

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