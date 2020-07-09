Шеф-повар рассказал об альтернативах окрошке

Кроме популярной у россиян окрошки существует множество других холодных супов, которые прекрасно подойдут для употребления в жару, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

Эксперт отметил, что такие супы легко и быстро готовятся. Например, заменить окрошку и разнообразить свой рацион можно испанским гаспачо или старорусской ботвиньей.

Для приготовления первого понадобятся томаты разных цветов или огуречный фреш. Добавить в суп в качестве основы можно крабов, сыр или авокадо.

«Можно мешать фрукты с овощами: например, если вы берете томаты, к ним хорошо подходит вишня, черешня и клубника. Если вы берете огурец, можно использовать сельдерей, шпинат», — цитирует повара 9 июля радио Sputnik.

Ботвинья делается на основе белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Добавляется в блюдо отварная картошка и разнообразная зелень — лебеда, сныть, крапива, свекольные листья, рассказал Емельяненко.

Также освежиться в жару помогут десертные супы на основе фреша или любых фруктов, взбитых в блендере. Например, можно сделать клубничный суп, добавить в него жареные абрикосы и черешню.

7 июля врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, как легче перенести жару. По ее словам, в жаркую погоду следует отказаться от употребления мяса, жирной и соленой пищи, отдав предпочтение овощам и фруктам.