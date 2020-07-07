Врач рассказала о способах легче перенести жару

В жаркую погоду лучше всего отказаться от потребления мяса, жирной и соленой пищи, вместо этого отдавая предпочтение овощам и фруктам. Также следует избегать нахождения на улице в середине дня. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 7 июля, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.

По словам специалиста, на улице следует находиться до 11:00 или после 17:00, на открытые участки кожи нужно наносить солнцезащитный крем из-за угрозы получения ожогов. Эксперт отметила, что при использовании кондиционера важно помнить, чтобы разница уличной температуры и в помещении была 6-8 градусов.

Помимо этого, нужно пить прохладную воду, в которую по желанию можно добавить немного лимона или мяты. Также Добрецова посоветовала перейти на питание низкой калорийности, есть меньше жареного, острого, мяса, отдавая предпочтение рыбе, которая легче усваивается. Также в рационе должны присутствовать овощи и фрукты. В день можно съедать по 500 граммов овощей, исключая картошку, и по 500 граммов фруктов.

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко также рассказала, какие напитки и продукты помогут перенести жару. Специалист посоветовала пить травяные чаи. Она пояснила, что холодные напитки плохо утоляют жажду, но повышают риск развития простудных заболеваний. Кроме того, необходимо достаточное количество чистой воды, пишет RT.

В Московском регионе из-за 30-градусной жары объявлен оранжевый уровень опасности. Жаркая погода также установилась в южных и центральных районах России.

В конце июня кардиолог Владимир Протасов рассказал об опасной для носки в жару одежде. По его словам, в жаркую погоду прежде всего следует отказаться от одежды, содержащей большое количество синтетических волокон.