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Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.

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Он подчеркнул, что российская экономика потеряла тысячи студентов из-за КВН.

«Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой», — заявил он в интервью «Вечерней Москве», опубликованного в четверг, 9 июля.

По мнению музыканта, ни один университет не будет гордиться «недоученными» студентами, однако портреты участников игр КВН висят на досках почета.

При этом Лоза отметил, что если молодые люди хотят профессионально заниматься комедией, то нужно «идти учиться на юмористов», иначе сцену заполнят «недоучки».

В марте Лоза подверг критике творчество современных групп и исполнителей за использование известных старых композиций.

Он также отметил, что некоторые артисты оказывают деструктивное влияние на подростков по причине использования нецензурной лексики, провокационных выражений, призывающих к насилию, а также пропагандируя гомосексуализм.

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