Директор ФБР назвал Китай главной угрозой для США

Самая большая угроза для США в долгосрочной перспективе — Китай, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, Пекин постоянно пытается украсть американские государственные секреты, пишет 8 июля Business Insider.

Также, по мнению Рэя, опасность Китая заключается в его «шокирующих» попытках репатриировать своих граждан, находящихся в других странах.

Рэй обвинил Пекин в использовании тайных агентов, которые якобы крадут секретные данные и интеллектуальную собственность США.

«Китайское правительство ведет широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводить ее с авторитарной эффективностью. Они расчетливы. Они настойчивы. Они терпеливы», — заверил он.

Глава ФБР увидел угрозу даже в борьбе Китая с коррупцией, заявив, что таким образом Пекин преследует своих граждан за границей.

В сентябре прошлого года председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются самыми большими угрозами для космических сил США, представляя опасность коммерческим и военным интересам Вашингтона.