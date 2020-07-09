Появилось видео задержания губернатора Фургала

Следственный комитет 9 июля опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему вменяют организацию покушений на убийства ряда предпринимателей.

О задержании Фургала стало известно ранее в этот день. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, которая была причастна к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, также в отношении него суд вынесет решение о мере пресечения.

Кроме Фургала в рамках дела ранее были задержаны и арестованы четверо предполагаемых участников преступной группы.